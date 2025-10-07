El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que no pasará la iniciativa de reforma que propone cárcel a quien cree memes y stickers con Inteligencia Artificial, sin el consentimiento de una persona.
En conferencia de prensa, Monreal resaltó que no votarían nada que afecte la libertad de expresión ni las garantías individuales, sino al contrario, se deben realizar reformas progresistas.
“Respeto la capacidad de iniciativa. Pero ésta particularmente yo creo que no va a pasar. Yo no la votaría en favor, a pesar de que es un compañero mío, no se ha discutido en el grupo, pero él tiene el derecho de presentarla.
“No hay que hacer nada que afecte la libertad de expresión. No hay que hacer nada que afecte las garantías individuales. No hay que involucionar en los derechos humanos. Hay que ir creando normas progresistas de más derechos y más libertades”, afirmó.
Monreal detalló que es una iniciativa como hay muchas que se presentan en la Cámara baja con ingenio, creatividad y hasta un poco de mal humor, pero subrayó que no será aprobada.
La iniciativa de reforma fue presentada por el diputado morenista Armando Corona Arvizu, y propone sancionar a personas con tres a seis años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa a quien cree memes, stickers, imágenes, videos y audios manipulados mediante Inteligencia Artificial, sin consentimiento de una persona.
