Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), descartó buscar la gubernatura de Querétaro, su estado natal, y afirmó que su labor actual en el Senado es más relevante para el país y para su partido.

El legislador negó que exista un interés personal por competir en las elecciones locales, pese a los rumores que circulaban sobre su posible candidatura.

Durante una entrevista, Ricardo Anaya Cortés señaló que desconoce el origen de los rumores sobre su participación en los comicios estatales y enfatizó que su objetivo inmediato es continuar al frente del grupo parlamentario del PAN en el Senado.

Subrayó que, en este momento, considera que su trabajo legislativo y la coordinación de la bancada representan la mejor manera de contribuir al país.

“No está, digamos, en lo que yo he venido planteando. Mi idea es continuar como coordinador del grupo parlamentario, creo que le sirvo más en este momento al país y al propio partido aquí en el Senado”, respondió el legislador del PAN.

Ante la insistencia de los reporteros sobre su futuro político, el senador reiteró que no está contemplando la posibilidad de asumir otro cargo público y que su prioridad sigue siendo la coordinación parlamentaria.

“No, por ahora no es algo en lo que yo esté pensando, con toda honestidad se los digo”, puntualizó, dejando claro que descarta cualquier intención de competir por la gubernatura en el corto plazo.

Debate