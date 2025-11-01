El Rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos recibió de la Directora de la Facultad de Contaduría y Administración, Dra. Cristina Cabrera Ramos el Distintivo “Compromiso para la Igualdad de Género”, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, así como el reconocimiento “Alianza Académica”, que le concedió el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible.

Lo anterior, durante el Claustro de Maestros que se efectuó en la Sala de Seminarios, donde la directora de la unidad académica, presentó su tercer informe de actividades a la comunidad universitaria. El Rector Rivera Campos felicitó a los estudiantes, personal docente y administrativo por estos logros tan importantes para la comunidad universitaria, que reflejan el trabajo, el esfuerzo y el profesionalismo de la Facultad de Contaduría y Administración.

“Estas acciones fortalecen la conciencia social, promueven la equidad y la responsabilidad social, pero además consolidan el compromiso institucional para la formación integral de la comunidad universitaria”, expresó.

La Dra. Cabrera Ramos resaltó que el Distintivo “Compromiso para la Igualdad de Género” otorgado por la ANFECA, posiciona a esta institución educativa como referente nacional en la construcción de una universidad libre de violencias y con enfoque de género beneficiando a más de 4 mil 400 personas.

Asimismo, destacó que el reconocimiento “Alianza Académica” se entregó a la Facultad por la creación de la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial, lo que impulsa una cultura empresarial ética y responsable.

De esta manera la Universidad Autónoma de Chihuahua reafirma su compromiso de impulsar la responsabilidad social, así como implementar estrategias y acciones afirmativas para el logro de la igualdad sustantiva, con la certeza de que la determinación de su institución fructificará y consolidará un nuevo civismo universitario donde prevalezca la igualdad y se encuentre libre de violencia.