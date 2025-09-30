La Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua recibió la visita de un grupo de 70 estudiantes de 5° semestre de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) de Saltillo, Coahuila, quienes estuvieron acompañados por el M.C. Pedro Carrillo López, coordinador de Ciencia Animal.

Los estudiantes realizaron un recorrido por las instalaciones de la unidad académica, donde conocieron de primera mano los espacios de investigación, docencia y práctica que la UACH pone a disposición de su comunidad universitaria.

En su mensaje, el director de la facultad, Dr. Alfredo Pinedo Álvarez, destacó la importancia de fortalecer los lazos académicos y de intercambio de experiencias entre instituciones de educación superior que comparten el compromiso con la producción animal y la sustentabilidad.

Asimismo, motivó a los estudiantes a considerar a la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH como una opción para continuar su formación en programas de maestría, resaltando la calidad académica y las oportunidades de investigación que se ofrecen en la institución.

Cabe mencionar que este tipo de actividades fomentan el intercambio de conocimientos y el acercamiento entre instituciones, lo que contribuye a enriquecer la formación de los futuros profesionistas del sector agropecuario.