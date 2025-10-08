La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia histórica de 630 años de prisión contra J.G.M., una mujer, y sus dos hijos Z.G.G. y C.G.G., por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, feminicidio agravado y feminicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2019 en la localidad de San Andrés Hidalgo, perteneciente al municipio de Huautla de Jiménez, en la región de la Sierra de Flores Magón.

De acuerdo con la causa penal, las víctimas —M.G.G., B.G.Q., M.C.I., J.G.C. y M.M.G.C.— llegaron al domicilio donde se encontraban los agresores. Tras una discusión, los tres imputados abrieron fuego contra los cinco visitantes, provocando la muerte de cuatro de ellos y dejando a una mujer gravemente herida. Las víctimas presentaban heridas por arma de fuego que les causaron la muerte en el lugar, mientras que J.G.C. sobrevivió con lesiones que pusieron en riesgo su vida.

La Vicefiscalía de Control Regional encabezó la investigación, logrando la detención y presentación ante el juez de los tres responsables. En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria y aplicó una pena de 210 años de prisión para cada uno, además del pago de multa y reparación del daño a las víctimas.

La Fiscalía destacó que los delitos fueron cometidos con premeditación, alevosía, ventaja y traición, lo que agravó la condena. Este caso se suma a los esfuerzos institucionales para combatir la violencia de género y garantizar justicia en los casos más graves registrados en la entidad.

La FGEO reafirmó su compromiso de realizar investigaciones exhaustivas y aplicar todas las herramientas legales disponibles para castigar a quienes cometan actos de violencia extrema. La sentencia busca enviar un mensaje claro: la impunidad no tiene cabida en Oaxaca, especialmente cuando se trata de crímenes que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres.

ElImpacial