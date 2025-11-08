La gobernadora Maru Campos recibió un reconocimiento por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, de manos de su presidente, Leopoldo Mares Delgado, en agradecimiento a su apoyo y compromiso con el gremio, durante el Foro Plan Chihuahua 2025: Agua y Energía.

En reunión con el líder empresarial celebrada en Palacio de Gobierno, la mandataria dijo que este reconocimiento representa un impulso para trabajar de manera coordinada, a favor del desarrollo energético del estado.

Subrayó que la cooperación entre Gobierno, empresas y organismos especializados es esencial para consolidar proyectos estratégicos que impulsen la innovación, la competitividad y el crecimiento ordenado de Chihuahua.