Chihuahua

Reconoce CCE la Gobernadora por su compromiso con el sector

La gobernadora Maru Campos recibió un reconocimiento por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, de manos de su presidente, Leopoldo Mares Delgado, en agradecimiento a su apoyo y compromiso con el gremio, durante el Foro Plan Chihuahua 2025: Agua y Energía.

En reunión con el líder empresarial celebrada en Palacio de Gobierno, la mandataria dijo que este reconocimiento representa un impulso para trabajar de manera coordinada, a favor del desarrollo energético del estado.

Subrayó que la cooperación entre Gobierno, empresas y organismos especializados es esencial para consolidar proyectos estratégicos que impulsen la innovación, la competitividad y el crecimiento ordenado de Chihuahua.

