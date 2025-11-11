De manera mensual, el personal destacado de la Dirección General de Desarrollo Social es merecedor de un reconocimiento gracias a su desempeño en sus actividades al servicio de la comunidad.



“Como en cada ocasión, son 10 las y los colaboradores que se eligen por su sobresaliente trabajo en cada una de sus áreas”, explicó el titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana.



Dijo que se trata de motivar al personal, así como agradecer el esfuerzo que realizan cotidianamente, pues el objetivo es continuar con la dinámica que realiza la administración que encabeza el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.



El personal que destacó este mes fue Perla Hernández Padilla, Faviola Jaramillo Ramos, Isabel Carrillo Pérez, Veruska Flores Reyes, Lizbeth Salas Palacios, Nora Fajardo Ibarra, Angélica Ávila Nava, Marcos Melgarejo Martínez, Pablo Guerrero Rodríguez y Ernesto Silva Doray Cervantes.



Vallejo Quintana indicó que las y los ganadores se eligen mediante la votación de todo el personal, quienes integran una plantilla de 187 empleados, además de las sugerencias que dan los cuatro titulares de las direcciones de la dependencia.