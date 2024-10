Reconoce Fernández Noroña excesos en iniciativa de Morena sobre impugnaciones

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rechazó que Morena se haya equivocado con la iniciativa sobre la supremacía constitucional y, aunque admitió que era innecesaria la modificación al artículo primero de la Carta Magna, en el fondo de la misma y lo más importante es dejar claro que no procede el amparo cuando se trata de reformas constitucionales.

En conferencia, simultánea a la sesión de comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, el morenista admitió que había un debate innecesario y por eso se decidió modificar la iniciativa.

“El Poder Judicial no está por encima del Legislativo, no está por encima del Ejecutivo y mucho menos por encima del soberano, que es el pueblo, y sí mantiene la Suprema Corte, incluido en los cambios que hicimos el control constitucional, qué quiere decir, que en cuanto a leyes secundarias la Corte y el Poder Judicial mantiene la responsabilidad de verificar que no se viole el marco constitucional”, señaló.

Dijo que, contrario a lo que ha señalado la oposición, en realidad no les importan los derechos humanos y el fondo de su rechazo es que no quieren la elección de jueces, magistrados y jueces, que es la esencia de la reforma judicial.

Cabe destacar que la iniciativa que se discute en comisiones se llevará al pleno del Senado la próxima semana.

Por otro lado, Fernández Noroña celebró la decisión del Tribunal Electoral que dio luz verde a la elección de las personas juzgadoras, la mitad de ellas que se elegirán en 2025 y el resto en 2027.

