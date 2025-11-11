El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) llevó a cabo la entrega de reconocimientos a empresas de la industria maquiladora de Juárez, que demostraron estar comprometidas con la educación de sus trabajadores, además, se otorgaron certificados de Primaria y Secundaria a educandos de los Centros Comunitarios Estatales de Gobierno del Estado.

Durante el evento, se contó con la presencia del director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo; el director general del ICHEA, Mario Eberto Javalera Lino; Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación Zona Norte; y Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Zona Norte.

El titular del INEA expresó que nunca es tarde para estudiar y señaló que tanto el Gobierno de la República, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como el Gobierno del Estado de Chihuahua, dirigido por la gobernadora Maru Campos, mantienen un firme compromiso para abatir el rezago educativo en Chihuahua y en todo el país.

Añadió que el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional cuenta con un convenio mediante el cual se consolidan las bases de una sociedad educadora y solidaria en todo el país. Asimismo, convocó a redoblar esfuerzos para lograr que México cuente con la educación que requiere.

A su vez, el director general del ICHEA comentó que es un gran logro que las personas que acuden a los distintos centros comunitarios de Gobierno del Estado y que no cuentan con sus estudios de Primaria y Secundaria, “este día algunos de ellos pudieron recibir su certificado”.

También agradeció el apoyo de las empresas maquiladoras que a lo largo de los años se han comprometido en sacar del rezago educativo a sus trabajadores y que gracias a los convenios de estímulos fiscales, las empresas han recuperado parte del impuesto sobre nómina en Juárez, que se otorga por cada uno de los empleados que se inscriban en el programa para concluir sus estudios de Primaria y Secundaria.

Austria Elizabeth Galindo destacó la importancia de luchar cada día para combatir el rezago educativo y señaló que el Gobierno del Estado, a través de todas sus dependencias, trabaja de manera coordinada para que más personas puedan salir adelante y cumplir sus sueños.