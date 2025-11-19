El esfuerzo, dedicación y empeño se hicieron presentes para reconocer la labor del personal de esta casa de estudios. Por ello autoridades universitarias y el Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUACJ) llevó a cabo un encuentro para celebrar a empleados con 10 años de servicio.

En esta ocasión se entregaron reconocimientos a 33 empleados sindicalizados que iniciaron su trayectoria el 21 de diciembre de 2014, en agradecimiento por su valiosa labor y lealtad al servicio institucional. El evento fue amenizado con música del Ensamble Universitario de Jazz UACJ Anthropos.

Como parte de los discursos de felicitación, el licenciado Gilberto Esparza Ambriz, secretario general del STAUACJ, expresó la importancia de la dedicación del personal de esta casa de estudios:

“A todos nuestro sincero agradecimiento. Se celebran 10 años de trayectoria laboral de los trabajadores. No solo se reconoce la entrega, sino también la disciplina y la vocación al servicio. Han sido parte de la construcción para que la universidad avance y crezca. Su labor es discreta, pero tiene un impacto duradero”.

Asimismo, el rector Daniel Alberto Constandse compartió que el esfuerzo del personal ha fortalecido la labor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. “En este evento se reconoce el esfuerzo. Los que han permanecido laborando en la universidad saben que el trabajo colaborativo forma una familia universitaria. Gracias por el compromiso, los invito a que los próximos años sigan con su talento y compartan lo mejor de ustedes. El personal es el engranaje para que las tareas se desempeñen”, expresó en su agradecimiento por el compromiso y lealtad.

Desde la voz de quienes fueron reconocidos por su labor, Pedro Álvarez Molina y Nayelhi Arenira Arellano, miembros del personal administrativo, agradecieron el compañerismo y el aprendizaje que han obtenido al desempeñar su labor en esta casa de estudios.

En el presídium se contó con la compañía del doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector; del doctor Salvador Nava Martínez, secretario general; de la maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaría académica; de la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas; del doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte; doctor Jesús Meza Vega, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración; y del doctor Erwin Adán Martínez Gómez, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología.

Así como de invitados especiales: maestro Gerardo Sandoval Montes, director General de Servicios Administrativos; del doctor René Javier Soto Cavazos, abogado general; doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes, subdirectora de Recursos Humanos; maestra Karla Margarita Salinas González Vidal, directora general de Finanzas; maestra Alejandra Rejón Trujillo, secretaria particular; doctora Gabriela Ortega, directora del Campus Ciudad Universitaria y el maestro Armando Rodríguez Hernández, director general de Comunicación Universitaria.