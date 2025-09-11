En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a través de Justicia Cívica, destacó la labor que realizan los equipos de tamizajes y de salud que brindan atención y contención psicológica al personal, así como revisiones periódicas médicas.

Durante el presente año, las áreas pertenecientes a Justicia Cívica, brindaron más de 3 mil atenciones e intervenciones a civiles como parte del cumplimiento de sus funciones y protocolos.

Sin embargo, dichos equipos actúan también para garantizar la salud mental, física y emocional del personal que conforma al equipo de la Subsecretaría de Movilidad con atención y contención emocional y psicológica.

Además, realizan recorridos diarios por las instalaciones para escuchar activamente las necesidades del personal tanto administrativo, como operativo. En el caso de que se detecten casos de importancia, el equipo de Justicia Cívica realiza canalización al Sistema de Intervención Temprana de la SSPE.

En ese mismo sentido, los equipos de médicos brindan atenciones recurrentes a los elementos, a través de chequeos y controles de salud, por ejemplo, lectura de presión arterial o glucosa.

Estas acciones forman parte del modelo Centinela, el cual prioriza el bienestar del personal con el objetivo de garantizar un servicio de seguridad pública óptimo y apto para brindar paz y tranquilidad a la ciudadanía.