77 empresas de todo el estado de Chihuahua fueron reconocidas durante la Gala de Responsabilidad Social Empresarial 2025, organizada por el Centro de Responsabilidad Social Empresarial PERSÉ, en alianza con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (FECHAC).

El evento, realizado el 30 de octubre en las instalaciones de FECHAC Juárez, tuvo como objetivo entregar los reconocimientos a las Empresas Socialmente Responsables (ESR) 2025, así como destacar a aquellas que impulsan iniciativas locales de alto impacto social y prácticas sostenibles alineadas a los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).

Durante la ceremonia, Francisco Santini Ramos, presidente de Centro PERSÉ, encabezó la entrega de galardones y dirigió un mensaje a la comunidad empresarial, destacando que “la responsabilidad social no solo fortalece a las empresas, sino que transforma comunidades y genera bienestar compartido”.

Asimismo, nos acompañaros los Concejos Locales de Ciudad Juárez a celebrar el compromiso de las empresas galardonadas, Lic. Bertha Arellano, Mtro. Julián Pedroza y Lic. Guillermo Asiain, alentándolas a continuar fortaleciendo las alianzas que promueven una cultura empresarial basada en valores, sostenibilidad y compromiso con las personas.

Como parte del programa, se presentó la conferencia “Liderazgo Transformador”, impartida por Herberto Fernández, consultor de Sala de Capacitación S. C., quien invitó a los asistentes a reflexionar sobre la importancia del liderazgo con propósito y la innovación social como motor de cambio.

La Gala RSE 2025 se consolidó como un espacio de encuentro y networking entre líderes empresariales, organizaciones y aliados estratégicos comprometidos con el desarrollo sostenible de Chihuahua.

A través de este evento, Centro PERSÉ reafirmó su papel como aliado regional del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), en colaboración con FECHAC, impulsando el proyecto “Operación del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible”, mediante el cual acompaña a empresas en la implementación de herramientas y buenas prácticas de responsabilidad social.

“Esta comunidad empresarial demuestra que el compromiso colectivo genera resultados extraordinarios. Agradecemos su liderazgo transformador y la confianza en este espacio que reconoce su esfuerzo por poner a las personas en el centro de las decisiones”, expresó Gabriela Arredondo, directora de Centro PERSÉ.