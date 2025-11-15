Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron reconocidos por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, durante la Cruzada realizada en el fraccionamiento Rinconada Las Torres.

Los policías Arturo Salas Castro y Ana Luisa Ontiveros Aguirre, recibieron un reconocimiento de manos del alcalde por el trabajo que realizaron durante los 15 días que se trabajó en el fraccionamiento donde se llevó a cabo la Cruzada, ya que atendieron a los colonos con pláticas preventivas, entregaron volantes con los números comunitarios y realizaron actividades con niños, niñas y adolescentes.

Los agentes reconocidos manifestaron su agradecimiento a las autoridades y resaltaron la satisfacción que les genera saber que la labor comunitaria que realizan día con día ayuda a los ciudadanos en la prevención del delito.