Impartir clases de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, desempeñarse como jefe del departamento de Ciencias Sociales (1995-1997), así como el de Ciencias Jurídicas (1997-1998) y haber sido rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (1990-1994), son algunos de los méritos por los cuales se le reconoció al maestro Wilfrido Otto Guillermo Gog Campbell Saavedra por parte de los cuerpos de las academias de Derecho Procesal, Derecho Privado y Teoría del Delito.

El catedrático Campbell Saavedra, hijo del artista plástico y muralista más trascendental en la frontera, Otto Campbell, fue galardonado con el reconocimiento por su trayectoria profesional y académica en el programa de Derecho.

“El reconocimiento que hoy recibo lo agradezco con sencillez y lo dedico a mi familia; espero que pueda llegar a inspirar a otros, como a mis compañeros que siguen en este camino de la enseñanza, para estimularlos a que demos lo mejor de nosotros y que juntos hagamos de nuestra comunidad universitaria un mejor entorno de trabajo y de convivencia”, mencionó el maestro Campbell Saavedra durante su discurso.

Señaló que esta distinción “lo anima, pero también lo compromete a cada día, con disposición y actitud, a hacer mi mejor esfuerzo en lo que como docente me corresponde”.

“Gracias compañeros, por tomar en cuenta mi trabajo y reconocer su valía. En este momento me doy cuenta de que las palabras no pueden reflejar las emociones; he sido parte de la Universidad desde 1974 y desde ese tiempo he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas increíbles: estudiantes, colegas, personal administrativo, de mantenimiento y de intendencia que me han enriquecido como nunca imaginé, he aprendido tanto de ustedes y cada vez me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de pertenecer a esta gran familia universitaria”, dijo el quien fuera el quinto rector de esta casa de estudios.

El doctor Gerardo González Rentería, coordinador de la Academia de Derecho Privado, especificó que esta agrupación (Derecho Procesal, Derecho Privado y Teoría del Delito) previamente efectúa una sesión de asamblea, donde eligen al ganador de esta distinción.

En esta quinta edición, por votación y unanimidad, el mérito fue para el maestro Campbell Saavedra, quien desde 1969 se ha desenvuelto en la docencia en las instituciones de educación superior más importantes de la entidad.

Según el doctor González Rentería, las tres academias definieron a esta figura de la Universidad como un filósofo de la vida y del ámbito académico, pero su principal característica en la que coincidieron fue en “su trayectoria académica; es impecable”.

Los primeros en recibir el citado reconocimiento han sido el jurista más destacado de las últimas décadas, en el aspecto local, nacional, e internacional, el doctor Jorge Alberto Silva Silva, académico emérito de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado A.C. (AMEDIP); el magistrado en retiro y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (TSJ), el maestro Alberto Vázquez Quintero; el exjuez federal y autor de libros de amparo, el maestro Ismael Ruíz y a quien se destacó en diversas competencias municipales, estatales y federales, el maestro Arturo Guerrero, por mencionar algunos.

“No solamente es su trayectoria profesional, sino cómo este conocimiento impacta en los alumnos y luego a los profesores nos da esa identidad académica al reconocer lo más valioso que tenemos”, reflexionó el doctor González Rentería.

Por su parte, el director del ICSA, el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, subió al pódium para exteriorizar los elementos fundamentales de la UACJ durante la gestión del maestro Campbell.

“La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez decidió cambiar su sistema educativo al sistema departamental siendo rector el maestro Campbell; él decidió atrevernos a hacer todo ese cambio, y a partir de allí, fue el primer momento en el que se sentaron las bases para poder decir 30 años después que somos una de las mejores instituciones educativas del país”, subrayó el maestro Morales Muñoz.

El reconocimiento consistió en una placa que se le otorgó en una ceremonia formal celebrada este jueves 27 de abril en el auditorio Lic. Armando B. Chávez del edificio H del ICSA.

A este llamado asistió el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del ICSA; el doctor Carlos Alberto Martínez Beltrán, coordinador de la Academia de la Teoría en Delito; el doctor Javier Camargo Nassar, coordinador de la Academia de Derecho Procesal; el doctor Jorge Antonio Breceda Pérez, coordinador de la licenciatura en Derecho, así como familia y amistades del maestro Campbell Saavedra.