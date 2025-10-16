Inicio » Reconoció Marco Bonilla a decenas de mujeres rurales
Reconoció Marco Bonilla a decenas de mujeres rurales

El alcalde Marco Bonilla, reconoció a las mujeres de la zona rural de Chihuahua Capital, por su trabajo, ya que, gracias a ellas, el campo, con la agricultura y la ganadería, ha sido muy fructífero.

En su mensaje, el Alcalde detalló las características de la mujer chihuahuense, que es valiente, noble y leal, que, gracias a ellas, la zona rural se ha mantenido, siendo la capital y municipios aledaños, principales exportadores en nueces, madera, manzana, entre otros.

Marco Bonilla, les compartió que continuará el trabajo conjunto, por dignificarlas, brindarles herramientas que ayuden a sacar adelante al sector agropecuario y a sus familias.

El director de Desarrollo Rural, Armando Gutiérrez, felicitó a las mujeres de la zona rural, por ser punta de lanza en las necesidades de sus familias y de las comunidades, por su labor diaria y por ese amor con el que salen adelante.

Al finalizar, se realizó una conferencia para explicarles los diversos tipos de violencia, herramientas para identificarlas y prevenirlas.

