La Unidad Especializada en Investigación de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, recuperó catorce cabezas de ganado bovino lechero, reportadas como sustraídas en la ciudad de Chihuahua.

El propietario del hato ganadero, denunció el robo ante la referida Unidad, el 10 de julio del año en curso, y de inmediato, el caso fue atendido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a este grupo.

Las indagatorias ministeriales permitieron ubicar a los bovinos en las inmediaciones del Ejido Tabalaopa, en donde fueron asegurados y devueltos a su propietario.

Con base en el análisis pericial valorativo del estimado comercial con el que se afectó a la víctima, el monto de los semovientes que fueron robados y recuperados, se calculó en 189 mil 440 pesos.

El Ministerio Público trabaja para terminar de integrar la carpeta de averiguación y poder individualizar los cargos en contra de los probables responsables de dicho ilícito, para solicitar la fecha de la audiencia inicial y poderlos llevar ante un Juez de Control.