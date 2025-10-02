El Congreso de Chihuahua en Sesión Ordinaria aprobó la reforma a la Ley estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dado a la necesidad urgente de prevenir, atender y erradicar el matrimonio infantil en la Entidad.

Para ello se estableció que las autoridades estatales y municipales, dentro de sus competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados, entre otras situaciones, por la imposición de matrimonios forzados o cualquier forma de unión que vulnere su desarrollo integral, su libre voluntad y su derecho a una vida libre de violencia, así como la coacción, inducción, solicitud, gestión u oferta, en cualquier forma, a una o varias de estas personas para que se unan de manera informal o consuetudinaria, con o sin su consentimiento, a alguien de su misma condición o a una persona mayor de dieciocho años, con el propósito de convivir de manera constante y equiparable a la de un matrimonio.

En México por ley y por disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el matrimonio infantil esta prohibido, sin embargo el problema persiste en la Entidad, es por ello la necesidad urgente de fortalecer las acciones que garanticen a cada niña, niño y adolescente su libertad y fortalecimiento de su consentimiento para que cuando llegue el momento este pueda ejercerse plenamente.

La diputada Yesenia Reyes Calzadías, en representación de la Comisión de Juventud y Niñez, señaló que en muchas comunidades de la Entidad se impone la costumbre sobre el derecho, por ello, por más que la legislación señale una norma, esta no siempre es respetada. Asimismo, el alto índice de matrimonio infantil provoca que más madres que no han alcanzado la mayoría de edad viva en unión libre o matrimonio informal.

Asimismo resaltó que dentro de la iniciativa que dio origen a la reforma, se detalla que en el Estado el matrimonio infantil sigue siendo una realidad en varias comunidades, debido a las prácticas arraigadas que visualizan a la mujer como objeto, ya sea para pagar deudas o para satisfacción sexual. Lo que además de generar una visión errónea sobre la persona, afecta el sano desarrollo integral de quienes siguen en etapas de crecimiento y formación.

Asimismo, que, en el año 2023 Chihuahua se posicionó como el Estado con mayor número de matrimonios con personas que no han alcanzado la mayoría de edad. Por lo que son urgentes se requieren de medidas más efectivas que garanticen la protección de este sector poblacional y sus derechos, lo cual se puede dar al reforzar el marco legal y con políticas públicas efectivas.