El Gobierno del Estado, a través de la secretarías de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), y de Salud, en coordinación con el DIF Estatal reforzó las acciones para vacunar a los habitantes de comunidades de la Sierra Tarahumara, por medio de las jornadas realizadas el pasado fin de semana.

Estas actividades tienen como objetivo proteger a la población contra enfermedades como el sarampión, entre otras. En total fueron 2 mil 985 las personas que recibieron la dosis.

Además se brindaron apoyos diversos para las familias y el personal recorrió comunidades como Jicamórachi, Guadalupe Victoria, Barbechitos y El Terreno, para la distribución de insumos.

Como parte de las jornadas, se entregaron apoyos alimentarios del programa NutriChihuahua a familias en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Uruachi, Guadalupe y Calvo, Chínipas y Nonoava.

Fueron entregados 5 mil 910 paquetes alimentarios por personal del DIF Estatal y de la SPyCI, en localidades como Atascaderos, Baborigame, Loreto, Guadalupe Victoria y Barbechitos.

El Gobierno del Estado reiteró el llamado a la población para que acuda a las próximas jornadas de vacunación, que se desarrollarán en diferentes puntos de la región con el objetivo de proteger la salud de las familias.

Estas acciones se realizan por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, para garantizar el derecho a la salud y mejores condiciones de vida a los habitantes de la zona serrana.