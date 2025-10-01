Con un progreso del 85 por ciento de construcción, la Presa Filtro II, se consolida como una de las obras hidráulicas construidas por la Junta de Agua y Saneamiento, más importantes para la seguridad de los juarenses, así lo anunció el director de este organismo Sergio Nevárez.

Ubicada en el cauce más violento del Arroyo Colorado, ha sido identificado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres como la cuenca de mayor riesgo en la ciudad, por esta razón se decidió realizar la inversión de casi 90 millones de pesos de recursos federales, en la construcción de esta presa, para salvaguardar la integridad de más de 35 mil personas que habitan en la zona de alto riesgo.

Con 21 metros de altura en concreto y una capacidad de 385 millones de litros de contención, la Filtro II está catalogada a nivel internacional como una presa grande de control, de acuerdo con el maestro César Triana, director de Obra de la J+, con esta infraestructura se podrá reducir hasta en un 95% el riesgo de pérdida de vidas humanas en la zona, al contener y canalizar las corrientes más peligrosas.

“Es la cuenca, donde lamentablemente más pérdida de vidas, hemos tenido en esta ciudad, la idea es que al construirse podamos disminuir hasta un 95%, el riesgo que tenemos en esta zona, hoy en día tenemos un 85 % de avance la terminamos en la fecha que tenemos programada el 31 de enero del próximo año ya prácticamente en cuatro meses podemos terminar esta presa”, añadió.

La J+ en acción, trabaja adelantándose a los fenómenos meteorológicos que se prevén para los próximos años, como ejemplo, son la construcción de las presas Pico del Águila y Puerto La Paz, que durante las lluvias del pasado mes de junio evitaron un desastre de gran magnitud al contener enormes volúmenes de agua.

El proyecto integral contempla además la construcción de la presa Víboras Tanque, donde se encuentra el dique de la Montada, junto con una canalización que descargará en el río Bravo a la altura del monumento al Nuevo Ciudadano, conocido como el Cigarro.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja desde la detección de las problemáticas hasta la ejecución de los proyectos, para salvaguardar la integridad de los juarenses ante los fenómenos naturales que se registran cada vez con mayor intensidad.