El secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Marcos Bucio Mújica, participó en representación del director general, Maestro Zoé Robledo, en la vigésima primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Chihuahua.

El secretario general destacó que el Instituto en Chihuahua continúa fortaleciéndose y muestra de ello es que se encuentra en proceso de construcción el Hospital General Regional (HGR) de 260 camas, cuyo avance es del 45.70%, el cual contará con 13 quirófanos, 260 camas censables y 44 especialidades, beneficiando aproximadamente a un millón 424 mil 199 derechohabientes; previendo un monto de inversión para 2023 de mil 81 millones de pesos (mdp).

Esta unidad hospitalaria atenderá a cinco Unidades de Medicina Familiar (UMF) dentro de su zona de influencia (en Ciudad Juárez: No. 46, 48, 50 y 56; y en Casas Grandes la No. 54); de igual manera, con su operación se disminuirá la carga para el HGR No. 66 y los HGZ No. 6 y 35, siendo además este hospital la unidad de referencia para el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 22, en Casas Grandes.

Destacó que, con la operación de dicho nosocomio, se verá beneficiada también población no derechohabiente del IMSS (alrededor de 1 millón 487 mil 967 habitantes), a través de convenios de intercambio de servicios con: los Hospitales de la Secretaría de Salud, el Hospital General de Ciudad Juárez, el Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez, el Hospital Integral de Casas Grandes y el Hospital General de Zona del ISSSTE de la zona norte del estado.

Resaltó que para este 2023 fue autorizado un presupuesto por casi 29 mdp, correspondiente a la contratación y pago para la ejecución de los trabajos de obra y equipamiento de un Centro de Mezclas en Ciudad Juárez, presentando un 99% de avance; así como una inversión aproximada de 67 mdp para la ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos y Pediátricos (UCIAP) del HGZ No. 35.

En materia de servicios médicos integrales plurianuales, enfatizó que para el OOAD en Chihuahua se consideraron alrededor de mil 525 mdp, incluyendo: Tamiz, Procedimientos de Mínima Invasión, Hemodiálisis, Banco de Sangre, Anestesia y Estudios de Laboratorio Clínico. Así como 689 mdp para el rubro de conservación y servicios generales; con esto se demuestra que el IMSS trabaja día a día en beneficio de los chihuahuenses.

Finalmente, en cumplimiento a las instrucciones del director general, Maestro Zoé Robledo, el licenciado Bucio Mújica dio a conocer los proyectos prioritarios de infraestructura a nivel nacional, entre los que destacan: el HGZ de 144 camas en Tula, Hidalgo; el HGZ de 180 camas en San Alejandro, Puebla; el HGZ de 180 camas Ignacio Zaragoza en la Ciudad de México; y el HGZ de 70 camas en Ticul, Yucatán.

Por su parte, el titular del OOAD Chihuahua, doctor Juan Carlos de la Fuente Zuno, dio a conocer las actividades, trabajos y resultados más importantes durante 2023, en su carácter de presidente del Consejo Consultivo.

Destacó que la representación a su cargo se posicionó en el séptimo lugar del ranking nacional en materia de recaudación, con un ingreso de casi 17 mil mdp.

Así mismo, resaltó que se encuentra en el octavo lugar en el ranking nacional con un total de 42 mil 755 registros patronales y 988 mil 753 puestos de trabajo.

Igualmente, dio a conocer el avance de la cobertura de la atención oportuna de pacientes con padecimientos crónico-degenerativos; la realización de mastografías de tamizaje; y la oportunidad en el inicio del tratamiento contra cáncer de mama y cervicouterino, así como las acciones implementadas.

Por último, De la Fuente Zuno informó sobre los proyectos de recuperación y dignificación de diversas UMF y el estatus de los programas de equipamiento en diferentes inmuebles.