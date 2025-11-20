La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), dio a conocer que en lo que va del presente año, se han revalidado 34 mil 365 micas de fierro de herrar, además de que se obtuvieron mil 100 nuevos registros en todo el estado.

Este trámite permite a los productores acreditar la legítima propiedad de su ganado y asegurar la correcta movilización y comercialización.

La dependencia informó que aún cuentan con plazo para la revalidación y registro, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, con el fin de otorgar mayor margen para cumplir con el requisito fundamental.

La SDR agradece a los productores que ya realizaron la revalidación correspondiente y exhorta a quienes aún no lo han hecho, lo realicen a la brevedad, ya que con esto se fortalecen las buenas prácticas ganaderas, se protege su patrimonio y se garantiza el cumplimiento del marco normativo vigente.

Requisitos para la renovación:

Ganado bovino: Copia de identificación oficial vigente y UPP vigente

Equinos: Copia de identificación oficial vigente, nombre del rancho y comprobante de pago del predial

Costos del trámite:

Primera vez: 761 pesos

De mil a 2 mil 500 hectáreas: 831 pesos

De 2 mil 500 a 5 mil hectáreas: mil 424 pesos

Más de 5 mil hectáreas: 2 mil 373 pesos

El procedimiento puede realizarse directamente en el Módulo de Registro de Fierros de Herrar de la SDR, ubicado en avenida División del Norte #2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua. También en las presidencias municipales que cuentan con registro de solicitantes.

Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono (614) 429-3300, extensión 12538, o consultar el sitio web oficial del Gobierno del Estado: www.chihuahua.gob.mx, en la sección de trámites.