Un grupo de internos protagonizó un enfrentamiento y prendió fuego en el Centro de Reinserción Social (Cereso) para Varones de Aguascalientes, lo que propició la movilización masiva de elementos de Seguridad de los tres niveles de Gobierno.

Tres internos presentan lesiones a causa de la trifulca, dos de ellos leves, informó el secretario de Seguridad del estado, Antonio Martínez Romo.

Los lesionados fueron identificados como Juan Bulmaro Gutiérrez García, Juan César González Ramírez y José Abraham Torres Quintero, quienes fueron trasladados a un hospital.

El humo fue visto a distancia desde el exterior.

Trabajadores y usuarios del edificio del Poder Judicial del estado fueron evacuados, mientras familiares de los presos se congregaron afuera del penal para exigir información.

Además de la movilización de patrullas se presentaron ambulancias con un equipo de paramédicos, que salieron del Cereso custodiadas por policías estatales.

Parientes de personas privadas de la libertad exigen que se les dé a conocer la situación, pues “se habla de un motín”, y sobre el estado de salud de sus familiares, y piden que se les dé acceso, como estaba programado en este día de visita.

El 3 de noviembre de 2025 también se suscitó un conflicto al interior de la cárcel entre dos internos, y una revisión sorpresa en las celdas.

También se desencadenó una protesta de familiares, quienes bloquearon la calle, frente al Centro de Reinserción Social para pedir detalles de lo ocurrido y establecer comunicación.

Se quejaron del autogobierno, las extorsiones y venta de narcóticos dentro del reclusorio.

