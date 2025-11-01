La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que se registró saldo blanco y ningún hecho relevante durante la implementación del Operativo Halloween, realizado la noche del 31 de octubre y las primeras horas del 1 de noviembre.

Gracias al comportamiento responsable de la ciudadanía y al trabajo preventivo de los cuerpos policiales, se logró mantener un ambiente familiar y seguro en parques, centros recreativos, calles y plazas públicas donde se realizaron actividades alusivas a esta fecha.

Durante el operativo se contó con patrullajes preventivos en radiopatrullas, cuatrimotos y vehículos todo terreno tipo Black Mamba, además del apoyo de drones y centros de mando móvil, lo que permitió una amplia cobertura y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Cada uno de los distritos que conforman la SSPM participó activamente en labores de prevención, disuasión y vigilancia, sin descuidar la seguridad general en el resto de la ciudad.