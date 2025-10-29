La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reportó saldo blanco tras la implementación del Operativo San Judas 2025, en el que intervinieron elementos de distintas corporaciones.

Las actividades se desarrollaron del 25 al 28 de octubre, en un trayecto de 15 kilómetros que comprende de la Puerta de Chihuahua, al ejido Tomás García, donde se localiza la capilla, que registró una afluencia de 25 mil peregrinos.

Los cuerpos de emergencia reportaron incidencias menores, como torceduras de tobillo, malestares estomacales, casos de deshidratación, contusiones y apoyo a adultos mayores en su trayecto a la capilla.

Además se atendió una crisis hipertensiva y una labor de parto, ambas estabilizadas en el lugar por paramédicos. Además se realizaron dos traslados en ambulancia hacia hospitales de la capital.

Elementos de la CEPC, de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado y de Cruz Roja Mexicana realizaron atenciones prehospitalarias, en un trabajo coordinado para garantizar la seguridad de la concurrencia, con puntos de auxilio, vigilancia médica y patrullajes preventivos.