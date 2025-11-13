Inicio » Registrará mañana baja presión de agua la colonia Salvárcar
-Personal de la J+ conectará a una empresa a la red general.
La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) conectará este jueves una empresa a la red general de agua potable en la colonia Salvárcar, por lo que se realizarán trabajos en la calle Camino Viejo a la Rosita durante este jueves 13 de noviembre, causando baja presión o falta de agua en la zona.

El personal de la J+ estará trabajando de las 9:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, por lo que se afectará el tráfico sobre la calle Camino Viejo a la Rosita de la calle Durango al bulevar Manuel Gómez Morín, por lo que se recomienda circular con precaución por la zona.

Debido a que las maniobras serán en la red general, durante el día habrá baja presión o falta total del servicio en el fraccionamiento Villas Anita Residencial, la colonia Salvárcar y zonas aledañas, por lo que se pide a los usuarios realizar el acopio de agua necesaria para que cubran las necesidades básicas durante el jueves.

Con el fin de garantizar un servicio de calidad, la J+ trabaja todos los días para que la red de agua potable y las conexiones a esta se realicen de manera correcta en el menor tiempo posible, para evitar un impacto mayor en el suministro del recurso.

