La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, a través del departamento de Eficiencia Física, realizará la instalación de 5 válvulas de seccionamiento, este martes 14 de octubre, que permitirán un mejor control y suministro del agua que llega a los hogares juarenses.
Los trabajos iniciarán de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, del martes, en los siguientes cruces:
– Lago Manitoba y Avenida de la Raza
– Adolfo de la Huerta y Avenida de la Raza
– Manuel Gómez Pedraza y Avenida de la Raza
– Virginia Fábregas y Avenida Adolfo López Mateos
-Angela Peralta y Avenida Adolfo López Mateos
Por estas acciones, se impactará la prestación del servicio en los fraccionamientos: Los Nogales, Colegio, Villa del Norte, Santa Cecilia y zonas aledañas.
A los habitantes de la zona, se les exhorta hacer acopio del líquido para las necesidades más apremiantes, mientras que a los guiadores se les solicita circular con precaución.