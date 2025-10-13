Inicio » Registrarán mañana baja presión de agua Los Nogales y colonias aledañas
Registrarán mañana baja presión de agua Los Nogales y colonias aledañas

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, a través del departamento de Eficiencia Física, realizará la instalación de 5 válvulas de seccionamiento, este martes 14 de octubre, que permitirán un mejor control y suministro del agua que llega a los hogares juarenses.

Los trabajos iniciarán de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, del martes, en los siguientes cruces:

– Lago Manitoba y Avenida de la Raza

– Adolfo de la Huerta y Avenida de la Raza

– Manuel Gómez Pedraza y Avenida de la Raza

– Virginia Fábregas y Avenida Adolfo López Mateos

-Angela Peralta y Avenida Adolfo López Mateos

Por estas acciones, se impactará la prestación del servicio en los fraccionamientos: Los Nogales, Colegio, Villa del Norte, Santa Cecilia y zonas aledañas.

A los habitantes de la zona, se les exhorta hacer acopio del líquido para las necesidades más apremiantes, mientras que a los guiadores se les solicita circular con precaución.

