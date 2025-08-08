Ciudad de México — Diez años después de su primera edición en el país, Coca-Cola relanza su campaña “Comparte una Coca-Cola” con una lista ampliada de nombres y apodos muy mexicanos, como Xóchitl, Itzel, comadre, compadre, cuate y manito.

La iniciativa, que nació en Australia en 2011 y llegó a México en 2014, permite encontrar en latas y botellas nombres populares, familiares y expresiones cercanas a la cultura nacional.

Además, la compañía instalará estaciones de personalización en distintos puntos del país, donde los consumidores podrán imprimir al instante etiquetas con el nombre o apodo de su elección.

Las fechas y lugares incluyen Walmart Supercenter, Soriana, Oxxo y Cinépolis, con disponibilidad entre el 1 de agosto y el 1 de octubre, según la ubicación.

Coca-Cola destacó que la campaña busca reforzar la conexión emocional con sus consumidores, aprovechando la creatividad y el ingenio que caracterizan a los mexicanos.