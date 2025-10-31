Decenas de usuarios acudieron desde las seis de la mañana al estacionamiento del centro comercial Río Grande, para aprovechar los beneficios del programa “La J+ en tu colonia”, en el cual, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez acerca sus servicios, descuentos y convenios a diferentes puntos de la ciudad.

Víctor Silva, vecino de la colonia La Cuesta, logró liquidar su adeudo, gracias a los descuentos aplicados en la unidad móvil instalada en el lugar.

“Teníamos un adeudo atrasado como de 90 mil, y me hicieron un descuento de un 70 por ciento, me quedo en 13 mil pesos, ya pagué ya liquidé, se me hace muy bien estos ventos porque ahorita hay mucho desempleo y se requieren estas actividades, que son de mucha ayuda para nosotros los ciudadanos”, mencionó.

El programa “La J+ en tu colonia” cerrará el año recorriendo varios sectores de la ciudad, para que más personas tengan la oportunidad de dejar su cuenta en ceros. Las próximas fechas son las siguientes: 6 de noviembre en Patio Zaragoza, 13 de noviembre en Walmart Torres del Sur, 20 de noviembre en Plaza Talámas y 27 de noviembre en Plaza Porvenir.

En lo que va del año, casi cuatro mil usuarios han sido beneficiados con los descuentos y facilidades de pago que ofrece este programa.

La J+ en acción continúa acercando sus servicios y dando soluciones para beneficio de las familias juarenses.