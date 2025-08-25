Zacatecas enfrenta una tragedia sanitaria que revive viejos temores: una adolescente de 17 años murió a causa de rabia humana, el primer caso en el estado desde 1987.

La Secretaría de Salud confirmó que la joven, originaria de General Pánfilo Natera, fue mordida por un zorrillo en junio de 2025. Sin embargo, nunca recibió atención médica ni la vacuna antirrábica, lo que resultó fatal semanas después.

Los síntomas se manifestaron con dolores de cabeza, fiebre, dificultad para tragar y espasmos musculares. Pese a los esfuerzos médicos, la joven falleció el pasado 24 de agosto. Los análisis del InDRE confirmaron la presencia del virus rábico.

El gobierno estatal activó un cerco epidemiológico en la región y desplegó campañas de vacunación para animales de compañía, además de reforzar la vigilancia de fauna silvestre.

La rabia es una enfermedad casi siempre mortal una vez que aparecen los síntomas, aunque es totalmente prevenible con atención inmediata y vacuna postexposición.

México había sido reconocido en 2019 por la OMS como el primer país en eliminar la rabia humana transmitida por perros, pero el caso en Zacatecas evidencia que los contagios por fauna silvestre continúan siendo una amenaza.