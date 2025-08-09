La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que a partir del lunes 11 de agosto se reanudará el servicio de la ruta UACH de Bowí, en beneficio de las y los estudiantes del Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Esta línea ha sido un apoyo clave para el traslado diario de alumnos a las diferentes facultades del campus.

Por ello, se invita a las y los estudiantes a renovar su tarjeta preferencial para continuar accediendo al servicio con tarifa especial, en cualquiera de los módulos de credencialización.

Los espacios para realizar los trámites están ubicados en las Terminales Norte y Sur, en la Estación Catedral y Estación Juan Escutia.

Los horarios del servicio son de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 8:40 p.m., y sábados de 6:30 a.m. a 2:40 p.m.

Con el regreso de esta ruta, se reafirma el compromiso de Bowí para facilitar una movilidad segura, accesible y eficiente entre la comunidad universitaria.