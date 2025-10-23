La arquera juarense Nancy Vicencio regresó de los Juegos Panamericanos de Arquería con el oro y una destacada actuación junto al equipo mexicano, en Puerto Varas, Chile.



Seis arqueros juarenses fueron parte de estos Juegos Panamericanos de Arquería efectuado el pasado fin de semana, entre ellos Darcing Martínez, en barebow; Israel Hernández, en tradicional varonil; Nancy Vicencio, en tradicional femenil; Diana Vázquez, en compuesto femenil; Ana Luisa Lara, en longbow femenil y Roberto Escamilla como coach.



Vicencio se colgó la medalla dorada al quedarse con el primer lugar, además de dos medallas de plata, una por equipo de cuatro y otra por equipo mixto, mientras que la también juarense Ana Luis Lara se quedó con el bronce.



Tras este gran triunfo en Chile, los arqueros fronterizos se preparan para su participación en el Archery Fest 2025, el cual se llevará a cabo este 24, 25 y 26 de octubre en el rancho La Rinconada.