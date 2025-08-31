La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) confirmó que este lunes 1 de septiembre iniciará sin contratiempos el ciclo escolar 2025-2026 en más de 5 mil planteles de la entidad, con la asistencia de alrededor de 687 mil alumnos de nivel básico, medio y superior, cifra que podría acercarse a los 700 mil en los próximos días por la falta de cultura de preinscripción en varias escuelas.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, informó que si bien se registraron afectaciones en 120 planteles de Ciudad Juárez a consecuencia de las lluvias, únicamente 10 presentan daños extraordinarios, relacionados con bardas, mallas sombras, láminas, drenaje o sistemas eléctricos. Para ello, brigadas del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE) ya trabajan en su rehabilitación.

Las principales acciones de supervisión y apoyo se concentrarán en Ciudad Juárez, la capital del estado y en cabeceras municipales, donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes. En el caso de Chihuahua capital, la Policía Municipal y la Policía Vial implementarán un operativo especial para agilizar el flujo vehicular en las zonas escolares y reforzar la seguridad en el regreso a clases.