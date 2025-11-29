La Dirección de Regulación Comercial iniciará el próximo lunes 1 de diciembre con la expedición de permisos para las ventas decembrinas, lo que permite a los comerciantes ofertar productos alusivos a la Navidad.



Óscar Guevara, titular de la dependencia, dijo que los permisos se comenzarán a otorgar a partir del lunes en las oficinas de la Dirección de Regulación Comercial, ubicadas en la calle Mauricio Corredor en la Zona Centro, en un horario de 08:00 de la mañana a las 03:00 de la tarde, de lunes a viernes.



Explicó que los costos del 1 al 26 de diciembre serán de mil 923 y del 24 al 25 de diciembre son de mil 018 pesos.



“Los vendedores podrán instalarse en la Zona Centro, así como en diferentes cruceros de la ciudad”, comentó el titular de la dependencia.



El funcionario detalló que los requisitos son el permiso anterior, así como una copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).



“Los comerciantes podrán vender luces, árboles de navidad, esferas, inflables, y todos los artículos alusivos a la temporada”, dijo el director de Regulación Comercial.