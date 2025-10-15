Inicio » Rehabilita JMAS Chihuahua líneas de agua potable en la colonia Cumbres del Sur
Rehabilita JMAS Chihuahua líneas de agua potable en la colonia Cumbres del Sur

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua trabaja en la rehabilitación de la red de agua potable en la colonia Cumbres del Sur, en beneficio de 585 vecinos.

La inversión en esta obra será de 4 millones 749 mil pesos, y se realiza después de más de 30 años de gestiones de habitantes del sector, que mejorarán su calidad de vida.

Al momento los trabajos llevan un avance superior al 90 por ciento y consisten en la rehabilitación de 1.2 kilómetros de tubería, así como de 167 tomas domiciliarias.

JMAS Chihuahua trabaja en llevar más y mejores servicios de agua potable, y drenaje a la ciudadanía.

