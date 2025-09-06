Inicio » Rehabilitan entronque de la carretera Santa Isabel-Anáhuac
Rehabilitan entronque de la carretera Santa Isabel-Anáhuac

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) trabaja en la rehabilitación del entronque de la carretera Santa Isabel-Anáhuac a su paso por la cabecera municipal.

La obra forma parte del mejoramiento de dicha vía, en la que se invierten más de 115 millones de pesos para la atención de 54 kilómetros, lo cual agilizará el tránsito de más de 192 mil habitantes de la región. A la fecha se registra un 58 por ciento de avance.

En este entronque se intervienen 640 metros cuadrados, con construcción de terracerías, una base hidráulica parcialmente triturada de 15 centímetros, colocación de concreto hidráulico de 25 centímetros, que está diseñado para resistir zonas donde el agua corre o se acumula.

El uso de concreto en tramos de escurrimientos permite una mayor durabilidad frente a la humedad y la presión del agua, lo que asegura una carretera más resistente y segura.

En su totalidad, la obra contempla la renivelación con carpeta asfáltica, fresados y aplicación de geotextil en tramos parciales, tendido de carpeta asfáltica y pintura vial.

