La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), concluyó la rehabilitación de 77.3 kilómetros de carreteras en el municipio de Delicias y sus alrededores, con una inversión superior a los 139 millones de pesos.

Las obras comprendieron el mejoramiento de los tramos Delicias-Saucillo, Jiménez -Chihuahua (km 132.3)-Las Varas, Delicias-Rosales (Entronque El Molino) y Delicias-Naica.

Además, los trabajos de rehabilitación de 16 kilómetros de la carretera Delicias-Presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes), registran un 95 por ciento de avance.

Estas obras benefician a más de 246 mil habitantes con un tránsito seguro y eficiente, además impulsan la movilidad, la seguridad vial y desarrollo económico de la región.

