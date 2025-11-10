El Gobierno del Estado lleva a cabo trabajos de rehabilitación y modernización en el área de atención continua del Centro de Salud “Miguel Ahumada”, en el municipio de Ahumada, en beneficio de 14 mil 635 habitantes.

Estas acciones contemplan la renovación de diversas áreas con acabados generales, equipos de climatización, actualización de instalaciones eléctricas y de gases medicinales, entre otras mejoras orientadas a optimizar la funcionalidad del espacio clínico.

La obra incluye las zonas de urgencias, curaciones y rayos X, y es ejecutada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) con una inversión cercana a los 10 millones de pesos.

El titular de la SCOP, Jorge Chanez Peña, destacó que este tipo de proyectos tienen como finalidad garantizar infraestructura.