Chihuahua

Rehabilitaron Grutas de Coyame con una inversión 702 mil 825.24 pesos

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Turismo, rehabilitó las Grutas de Coyame, complejo turístico ubicado en el municipio Coyame del Sotol.

Los trabajos consistieron en una remodelación total de la infraestructura del centro de recepción de visitantes, gracias a una inversión de 702 mil 825.24 pesos.

También se realizaron obras de reacondicionamiento eléctrico y alumbrado de las instalaciones, mejora a sanitarios y acabados, además de colocación de señalética.

También se adquirió equipamiento, mobiliario, así como de nuevos barandales de seguridad al interior de las grutas.

Cabe mencionar que desde 1996, no se habian realizado intervenciones de ningún tipo en este atractivo, por lo que la mayor parte del lugar se encontraba en estado de deterioro.

La reinauguración y el tradicional corte de listón fue encabezada por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, así como por el presidente municipal, Felipe Armando Reyes Mancha.

Las Grutas de Coyame son conocidas por sus formaciones rocosas y de cristales, mismas que se producen gracias a los depósitos de carbonato de calcio, que se han acumulado por la acción del agua en movimiento desde hace aproximadamente cinco millones de años.

