Un total de 29 mil 834 estudiantes iniciaron el ciclo escolar de agosto – diciembre 2025 en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en los distintos programas académicos de licenciatura y posgrado que se ofertan en las 15 facultades, de los cuales 6 mil 807 son de nuevo ingreso.

Durante su mensaje de bienvenida, el Mtro. Luis Rivera Campos, Rector de la UACH, expresó: “Hoy ingresan a la mejor universidad, una institución con presencia estatal, que tiene más de 70 años de historia y tradición, ustedes podrán encontrar fácilmente a un gran número de egresados con quienes apoyarse, gracias a las décadas de formación profesional”.

Este semestre, la bienvenida a cargo del Mtro. Rivera Campos se realizó en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales en la Ciudad de Cuauhtémoc, acompañado por el Director Ricardo Aarón González Aldana y el Lic. Héctor Hernández Varela, Presidente del Patronato Universitario: “FACIATEC es una de las unidades académicas que más ha crecido, en especial en Cuauhtémoc, donde se les prepara a satisfacer las necesidades de las actividades propias de la región”, añadió el Rector.

Cabe resaltar que también regresaron a las aulas más de 3 mil docentes, mismos que participaron en las reuniones de programación de clases y academias desde el inicio de las labores administrativas.

La UACH invita al alumnado en general a ubicar las áreas de atención, así como también a mantenerse informado sobre los servicios que proporciona la universidad, los cuales de igual manera se pueden consultar en los sitios web oficiales de cada facultad; y a mantenerse atentos a las actividades y fechas importantes a lo largo de todo este semestre.