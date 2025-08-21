El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró este día la ampliación al plazo para tramitar el engomado ecológico y a la vez invitó a la ciudadanía para que acuda a la verificación de sus vehículos.

“Estos días se registraron largas filas para tramitar el engomado ecológico y obviamente no queremos presionar a la ciudadanía de manera incorrecta”, dijo el alcalde.

Comentó que se hizo una medición razonable y se extendió el plazo hasta el 1 de octubre, por lo que no habrá sanciones a quien no porte en sus vehículos el engomado ecológico, pero espera que la ciudadanía se organice para obtenerlo y no deje todo para el último.

Por su parte, César Díaz Gutiérrez, director de Ecología, dijo que además se ampliarán los horarios para la verificación en el módulo de esta dependencia se extendieron de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde de lunes a viernes y los domingos de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En el caso de los centros de verificación particulares, se atiende ahora de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y los domingos de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Señaló que es falso la implementación de retenes en la ciudad, ni tampoco operativos especiales, ni de agentes de la Coordinación de Seguridad Vial, ni los de la Dirección de Ecología.