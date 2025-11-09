La reciente implementación de la Licencia Digital en Chihuahua, forma parte de la estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), para generar una facilidad para que la ciudadanía mantenga de manera segura y de manera actualizado su documento, en función de garantizar una movilidad más segura.

Es por lo anterior que, desde el pasado 20 de octubre, la SSPE, extendió una serie de comunicados y oficios con carácter de oficiales, incluidos a Ciudad Juárez, en los que se informó que dichas Licencias Digitales, expedidas por el Gobierno del Estado de Chihuahua, cuentan con validez legal y operativa, es decir, son un documento oficial válido para su presentación ante las autoridades competentes en materia de movilidad, seguridad vial y tránsito.

Además, dichas licencias, cumplen con los elementos de seguridad establecidos por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, por lo que, al tratarse de un ordenamiento nacional, el reconocimiento del documento digital como documento oficial, es válido en los 67 municipios del estado.

Cabe señalar que el estado de Chihuahua es una de las entidades en los que la federación aprobó el uso de dichas licencias, siendo el resto Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Nuevo León y Oaxaca.

En función de lo anterior, la SSPE extendió una serie de oficios a las municipalidades para llevar a cabo las acciones administrativas y de difusión necesarias para generar una plena certeza en el reconocimiento de dichas licencias digitales.

Cabe señalar que, desde su implementación, hasta el pasado 3 de noviembre, la Subsecretaría de Movilidad registró más de 14 mil licencias digitales descargadas en el estado, lo que refleja el éxito de la medida en el tema de seguridad vial.

Estas acciones conforman la estrategia de seguridad pública desde un contexto de seguridad vial, iniciativa impulsada por Gilberto Loya, titular de la corporación, para generar un entorno de certeza en la documentación de los conductores.