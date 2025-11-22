Como una fomra de preparativos para la próxima Feria de la Salud y Servicios, organizada por el Gobierno del Estado y sus diversas dependencias, este sábado cuadrillas del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Desarrollo Rural, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Oficina de la Gubernatura realizaron labores de mantenimiento y mejora en escuelas de Riberas del Bravo.

Los trabajos incluyeron la pintura de aulas, impermeabilización de techos, siembra de árboles y tareas de limpieza, con el objetivo de brindar espacios más dignos y seguros para la comunidad educativa.

En las actividades participaron empleados del gobierno estatal, padres de familia, directivos y docentes de las escuelas beneficiadas jardín de niños José María Sánchez Meza, jardín de niños Francisco Muñoz López y la primaria Benito Juárez.

En total, se plantaron 100 árboles y se pintaron tanto las paredes exteriores de las aulas como las bardas perimetrales de los planteles mencionados. Todas estas actividades contaron con la destacada participación de padres de familia, quienes fueron organizados por el Gobierno del Estado en colaboración con los directivos de las escuelas.

El representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, dijo que el gobierno del estado que encabeza la gobernadora Maru Campos tiene el compromiso de apoyar a las comunidades del Riberas del Bravo, asegurando que estas acciones reflejan el interés genuino por mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer el sentido de pertenencia y colaboración entre las familias y el entorno escolar.

“Este compromiso es fundamental, ya que fomenta la participación ciudadana, impulsa la creación de espacios más seguros y dignos, y contribuye al desarrollo integral de la comunidad, demostrando que el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad genera resultados positivos y duraderos”, expresó Ortiz Villegas.

Informó que el Gobierno del Estado, en coordinación con sus distintas dependencias como la JMAS, continuará realizando acciones para mejorar la infraestructura de Riberas del Bravo, incluyendo el bacheo de calles. Además, a través del ICHIFE, se pintarán más de 100 fachadas de viviendas en este conjunto habitacional, así como la implementación de otros beneficios para la comunidad.

Recordó que el próximo sábado 29 de noviembre se realizará la Feria de Salud y Servicios en el Centro Comunitario Riberas del Bravo, etapa 3, ubicado en la calle Rivera de Lerma y Rivera de los Manantiales #390, en Riberas del Bravo. En este evento se ofrecerán servicios médicos gratuitos, así como otros servicios profesionales, beneficiando a cientos de familias de la zona. Por ello, invitó a toda la comunidad a aprovechar esta oportunidad y recibir los servicios médicos disponibles.