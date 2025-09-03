Inicio » Renuevan Sheinbaum y empresarios acuerdo para estabilizar precio de gasolina
Nacional

Renuevan Sheinbaum y empresarios acuerdo para estabilizar precio de gasolina

by EditorJRZ
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó con empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio del combustible.

A través de su cuenta de X, la mandataria nacional informó de la reunión que tuvo junto con los empresarios, en donde al final se dio la firma del acuerdo.

Cabe señalar que el pasado 27 de febrero, la presidenta Sheinbaum firmó un acuerdo con el objetivo de establecer en 24 pesos el precio de la gasolina magna.

“Firmamos un acuerdo histórico con gasolineros para establecer de manera voluntaria el precio máximo de 24 pesos en la gasolina magna. Protegemos la economía de las familias”, destacó.

Previo a la firma, Claudia Sheinbaum explicó que el acuerdo era por seis meses, para posteriormente ser evaluado y pueda ser sujeto a algún cambio.

UnoTv

