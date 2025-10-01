El equipo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, sufrió su primera baja.

Roberto Moreno Herrera presentó su renuncia a la Secretaría de Seguimiento de Comités de la Unidad de Administración de la Corte, misma que fue aceptada por Aguilar Ortiz, confirmaron fuentes del Alto Tribunal.

La dimisión de Moreno Herrera, exintegrante del Sistema Nacional Anticorrupción, surte efectos a partir de este miércoles.

En una carta dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar, Roberto Moreno Herrera afirmó que deja el cargo para “solventar” diversos señalamientos sobre presunta corrupción durante su desempeño como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y para que no se menoscabe la imagen de la Corte.

Aseguró que dentro su encargo no se hizo ningún señalamiento o sanción por hechos de corrupción o faltas administrativas, ni tampoco, dijo, ha recibido notificación alguna para solventar algún requerimiento legal.

“Mi renuncia presentada ante el Comité Coordinador del SNA en febrero del presente año, por motivos personales y familiares, fue aceptada por unanimidad y sin señalamiento alguno de algún hecho de corrupción o falta administrativa grave”, indicó.

No obstante, que ha cumplido con todos los requerimientos legales, acusó que se le ha negado el derecho de ejercer un trabajo digno y socialmente útil.

Por ello, anunció que emprenderá acciones legales por difamación ante señalamientos de que cometió actos de corrupción durante su cargo en el Sistema Nacional Anticorrupción.

ElUniversal