-En tan solo dos semanas han llegado a casi 130 colonias para atender reportes pendientes, limpiar el drenaje y tapar los baches

A través del “Programa Especial de Mantenimiento a las Redes de Agua y Drenaje, Más Bacheo”, en el que se invierten 102 millones de pesos, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) acudió a casi 130 colonias para atender los reportes pendientes, limpiar la red sanitaria y, sobre todo, reparar los baches y zanjas que quedaron rezagados tras alguna obra de reparación o mantenimiento.

Paola Moreno, directora de Operación de la J+, explicó que la ciudad se ha dividido por zonas, en las cuales están trabajando con una fuerza de más de 100 personas debido a que ahí se encuentra la mayor cantidad de reportes pendientes, los cuales ya están siendo atendidos a marchas forzadas por el personal de la Junta.

“Los resultados en estas primeras dos semanas son de 3.8 kilómetros de drenaje limpios, así como más de 260 intervenciones en las que se taparon 144 baches pequeños, algunos por reparación de agua potable; 53 zanjas, hechas por trabajos de alcantarillado; y 64 banquetas rehabilitadas tras trabajos de alguna fuga en medidor o toma domiciliaria”, comentó la directora de Operación.

La primera zona atendida se encuentra entre el bulevar Tomás Fernández, la avenida Antonio J. Bermúdez y la calle Calzada del Río, de ahí las cuadrillas avanzaron hacia el sur, atendiendo las colonias y fraccionamientos que se encuentran entre Tomás Fernández, Ejército Nacional, Paseo de la Victoria y De los Portales.

La tercera zona beneficiada se encuentra entre las calles: De Los Portales, Laguna de Tamiahua, Plutarco Elías Calles y Pedro Rosales de León, donde en sólo dos días se tuvieron 91 intervenciones, en las cuales se taparon 37 baches, 33 zanjas y se repararon 21 banquetas.

Esta semana los trabajos avanzarán hacia las colonias Villahermosa y Fidel Ávila, así como zonas aledañas, ya que la J+ está en tu colonia atendiendo el rezago de bacheo, pero también dando mantenimiento a las redes de agua y drenaje para mejorar el servicio que ofrece a los juarenses.