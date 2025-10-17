La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que este sábado 18 de octubre, llevará a cabo trabajos de reparación en la conducción Tabalaopa-Aldama, por lo cual será necesario parar la batería de pozos.
Debido a las maniobras se verá afectado el servicio en algunas colonias durante la tarde del sábado. El servicio será restablecido durante la mañana del domingo.
Las colonias que tendrán baja presión o falta de servicio son las siguientes:
* Adelitas
* Chula Vista
* Desarrollo Urbano
* División del Norte
* La Esmeralda
* La Joya
* La Minita
* Lealtad 2
* Madera 65
* Manuel Bernardo Aguirre
* Mármol Viejo
* Nueva España
* Pablo Amaya
* Puerta del Sol
* Ranchería Juárez
* San Rafael
* Sector Reloj
* Toribio Ortega 1
* Concordia
* Jacobo Gámiz
* Las Acacias
* Parque Ind. Aeropuerto
* Acequias de Tabalaopa
* Fracc. California
* Los Naranjos
* Quintas Juan Pablo
* Palestina
* Tabalaopa
* Las Pampas
* El Torreón
* Santo Domingo
* Fracc. Girasoles
* Robinson
* Sector 4
* La Galera
* 2 de Octubre
* Ladrilleros
* Melchor Ocampo
* Sector 3
* Vista Ávalos
* Colinas del León
* El León
* Quinta Versalles
* Romanzza
* Progreso
* Valle de Chihuahua
* Valle de San Pedro