La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que este sábado 18 de octubre, llevará a cabo trabajos de reparación en la conducción Tabalaopa-Aldama, por lo cual será necesario parar la batería de pozos.

Debido a las maniobras se verá afectado el servicio en algunas colonias durante la tarde del sábado. El servicio será restablecido durante la mañana del domingo.

Las colonias que tendrán baja presión o falta de servicio son las siguientes:

* Adelitas

* Chula Vista

* Desarrollo Urbano

* División del Norte

* La Esmeralda

* La Joya

* La Minita

* Lealtad 2

* Madera 65

* Manuel Bernardo Aguirre

* Mármol Viejo

* Nueva España

* Pablo Amaya

* Puerta del Sol

* Ranchería Juárez

* San Rafael

* Sector Reloj

* Toribio Ortega 1

* Concordia

* Jacobo Gámiz

* Las Acacias

* Parque Ind. Aeropuerto

* Acequias de Tabalaopa

* Fracc. California

* Los Naranjos

* Quintas Juan Pablo

* Palestina

* Tabalaopa

* Las Pampas

* El Torreón

* Santo Domingo

* Fracc. Girasoles

* Robinson

* Sector 4

* La Galera

* 2 de Octubre

* Ladrilleros

* Melchor Ocampo

* Sector 3

* Vista Ávalos

* Colinas del León

* El León

* Quinta Versalles

* Romanzza

* Progreso

* Valle de Chihuahua

* Valle de San Pedro