Protección Civil municipal informó que los eventos realizados este fin de semana en la ciudad concluyeron con saldo blanco, gracias a la coordinación de los cuerpos de emergencia y seguridad.

Durante la jornada, personal del Departamento de Bomberos, el Departamento de Rescate Municipal e inspectores implementó un dispositivo preventivo en “Juárez en la Juárez: Amor Eterno”, celebración que reunió a aproximadamente 23 mil asistentes en la zona centro.

De manera paralela, se desplegó personal en el partido de béisbol de los Indios de Ciudad Juárez, que congregó a cerca de 10 mil aficionados.

Las autoridades municipales destacaron que, pese a la alta concentración de personas, no se presentaron incidentes de consideración, lo que permitió que ambos eventos se desarrollaran en un ambiente familiar y seguro.

Protección Civil reiteró que estos resultados se deben a la coordinación entre dependencias y a la participación responsable de la ciudadanía, lo que garantiza que la ciudad pueda seguir disfrutando de actividades culturales, deportivas y recreativas de gran magnitud.