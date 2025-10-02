Inicio » Resalta Estado relevancia de Censos Económicos 2024
Ciudad Juárez

Resalta Estado relevancia de Censos Económicos 2024

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

El titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Enrique Serrano Escobar, afirmó que los Censos Económicos representan una fuente indispensable de información y referencias estadísticas confiables, para promover el desarrollo económico y social de la entidad.

Durante la “Presentación de los Resultados Definitivos de los Censos Económicos 2024 del Estado de Chihuahua”, efectuada en Palacio de Gobierno, el funcionario destacó la trascendencia de esta herramienta que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados presentados, en Chihuahua se contabilizaron 151 mil 551 establecimientos que conformaron 122 mil 407 unidades económicas, las cuales emplearon a 1 millón 334 mil 532 personas.

“Los Censos Económicos nos permiten entender con mayor profundidad los sectores productivos predominantes, las tendencias en el crecimiento empresarial y los desafíos que enfrenta la economía del estado y sus municipios, así como su interacción con factores sociales, ambientales y demográficos”, declaró.

Serrano Escobar afirmó que con este tipo de datos, Coespo diseña políticas públicas que impulsan la competitividad regional, y promueven un desarrollo económico equitativo y sostenible.

El funcionario añadió que los Censos Económicos además son de apoyo para el sector empresarial, académico y la sociedad, ya que les permiten tomar decisiones gracias a la información actualizada y precisa que contienen.

