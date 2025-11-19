Durante el operativo también se aseguraron armas de fuego y dinero

Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) efectuaron un operativo en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez, que dio como resultado la detención de tres individuos y el rescate de 17 personas migrantes de distintas nacionalidades.

Tras un reporte al sistema de emergencias 9-1-1, se localizó un domicilio utilizado presuntamente para actividades relacionadas con el tráfico de personas, por lo cual se implementó dicho operativo.

Al arribar al cruce de Senderos de Mancebos y Senderos de Castilla, los agentes detectaron a un hombre armado que descendió de un vehículo sedán negro e ingresó de manera evasiva a un domicilio.

Durante la aproximación, el sujeto apuntó con un arma a los policías, por lo que se aplicaron los protocolos de aseguramiento. En el interior se detuvo a Santos Omar “N”, de 31 años; Octavio “N”, de 22; y a Soledad “N”, de 33, quien portaba un arma corta y un fajo de dólares estadounidenses.

Ahí, se ubicaron 17 migrantes de Guatemala, Honduras, Ecuador y México, incluido un menor de 15 años, quienes dieron que serían trasladados ilegalmente a Estados Unidos. Con apoyo de la Guardia Nacional se aseguró su integridad y se activaron los protocolos a seguir.

Durante la inspección del vehículo Chevrolet Malibu 2018 color negro, se aseguraron dos fusiles con sus cargadores, tres armas cortas calibre .40 y .45 con cartuchos útiles, así como 16 mil 220 dólares estadounidenses.

Las personas detenidas, el numerario, las armas y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, para las investigaciones pertinentes.

La instrucción del titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, es implementar acciones firmes contra las redes que lucran con la movilidad humana y reitera que, con seguridad damos resultados.