Derivado de un reporte al 9-1-1 y como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia implementados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), se desplegó un operativo este lunes, en el cruce de las calles Rancho La Nutria y El Tule, del fraccionamiento Pradera Dorada, en Ciudad Juárez, que permitió el rescate de tres migrantes víctimas de secuestro y la detención de dos presuntos responsables.

Al arribar al sitio, los detectives escucharon gritos de auxilio desde el interior del inmueble, por lo que ingresaron y localizaron a una mujer de nacionalidad ecuatoriana, quien permanecía retenida contra su voluntad desde el 5 de noviembre, así como a dos hombres originarios de Chiapas.

De acuerdo con la información recabada, los captores exigían un pago por su liberación.

Uno de los hombres presentaba lesiones visibles, por lo que recibió atención médica inmediata en el sitio y posteriormente fue trasladado a un hospital para su valoración.

Durante la intervención, un dron de vigilancia detectó a dos personas sobre el techo de la vivienda que intentaban escapar, por lo que fueron aseguradas de inmediato. Se trata de Antonio “N”, de 19 años, y un menor de 17 años, presuntos integrantes de un grupo delictivo.

En el lugar se aseguró un arma tipo fusil color negro con dos cargadores abastecidos con 20 cartuchos útiles calibre .223 cada uno, así como una bolsa negra con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 16 kilogramos.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, instruyó reforzar los operativos de investigación e inteligencia en la región norte, reiterando que con seguridad damos resultados en el combate a los delitos de secuestro y en la protección de las víctimas.